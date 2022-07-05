Спортивный директор «Фиорентины»: «У Кокорина есть предложения из России»
В «Фиорентине» сообщили, что у Кокорина есть предложения из России
Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о будущем нападающего команды Александра Кокорина. По его словам, у 31-летнего россиянина есть предложения из России.
«В последнее время Кокорин хорошо себя проявил, — приводит слова Даниэле Праде сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. — Процесс расторжения контракта Александра прошел не очень хорошо. Если будем расторгать контракт, то сделаем это вместе. У Кокорина есть предложения из России. Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы».
В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
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|Интер
|0
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|0
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|0-0
|0
|
3
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Фиорентина
|0
|0
|0
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|0-0
|0
|
8
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
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|0
|
9
|Верона
|0
|0
|0
|0
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|0
|
10
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Сампдория
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|- : -
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
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