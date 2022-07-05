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Спортивный директор «Фиорентины»: «У Кокорина есть предложения из России»

В «Фиорентине» сообщили, что у Кокорина есть предложения из России
Карен Саркисян
Корреспондент
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Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о будущем нападающего команды Александра Кокорина. По его словам, у 31-летнего россиянина есть предложения из России.

«В последнее время Кокорин хорошо себя проявил, — приводит слова Даниэле Праде сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. — Процесс расторжения контракта Александра прошел не очень хорошо. Если будем расторгать контракт, то сделаем это вместе. У Кокорина есть предложения из России. Тренировочные сборы дадут нам ответы на некоторые вопросы».

В прошедшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах за флорентийцев и не отметился результативными действиями. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Александр Кокорин
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