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Антонио Конте: «Лидс» — лучшая команда АПЛ по пробегу, а мы их перебегали»

23:17
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Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте подвел итоги матча 12-го тура чемпионата Англии против «Лидса» (2:1).

«В первом тайме у нас был ряд сложностей с тактикой и интенсивностью. Во втором тайме я внес некоторые коррективы. «Лидс» — лучшая команда АПЛ по пробегу, а мы их перебегали. Мы были лучше в интенсивности и заслужили 3 очка», — приводит слова итальянца BBC.

После этой победы «Тоттенхэм» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице.

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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