Ханданович готов пойти на понижении зарплаты в «Интере» по новому контракту

Голкипер «Интера» Самир Ханданович ведет переговоры с клубом о продлении контракта, который истекает летом 2022 года, сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Стороны намерены договориться о новом соглашении, рассчитанном до лета 2023 года. Словенский футболист готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в миланском клубе.

37-летний Ханданович является капитаном «Интера», за который он выступает с лета 2012 года. Рыночная стоимость Хандановича — 2,5 миллиона евро.

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