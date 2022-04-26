Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:1).

«Это была важная победа. «Сассуоло» играл очень хорошо, мы боролись, хотя были слишком вялыми в первом тайме. Соперник легко смог забить нам. После перерыва мы были лучше. После игры в Кубке Италии в середине недели присутствовала усталость. Могу лишь поблагодарить ребят. У нас хорошее преимущество над пятым местом, но мы на одно очко отстаем от «Наполи», поэтому должны продолжить борьбу для достижения цели. Я думал о ничьей, потому что в этом матче это было бы хорошим результатом. Бывают моменты, когда команда находится в хорошей форме, а бывает, что нет. «Ювентус» не может совершить футбольное самоубийство. Мы устали, на выезде непросто было добиться положительного результата», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.

После этого матча «Ювентус» с 66 очками остался на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от идущего третьим «Наполи». «Сассуоло» с 46 очками занимает 10-ю строчку.