«Я думал о ничьей, в этом матче это было бы хорошим результатом». Аллегри — о победе над «Сассуоло»
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 34-го тура чемпионата Италии против «Сассуоло» (2:1).
«Это была важная победа. «Сассуоло» играл очень хорошо, мы боролись, хотя были слишком вялыми в первом тайме. Соперник легко смог забить нам. После перерыва мы были лучше. После игры в Кубке Италии в середине недели присутствовала усталость. Могу лишь поблагодарить ребят. У нас хорошее преимущество над пятым местом, но мы на одно очко отстаем от «Наполи», поэтому должны продолжить борьбу для достижения цели. Я думал о ничьей, потому что в этом матче это было бы хорошим результатом. Бывают моменты, когда команда находится в хорошей форме, а бывает, что нет. «Ювентус» не может совершить футбольное самоубийство. Мы устали, на выезде непросто было добиться положительного результата», — приводит слова Аллегри Sky Sport Italia.
После этого матча «Ювентус» с 66 очками остался на четвертом месте в турнирной таблице, отставая на одно очко от идущего третьим «Наполи». «Сассуоло» с 46 очками занимает 10-ю строчку.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|34
|22
|8
|4
|60-30
|74
|
2
|Интер
|33
|21
|9
|3
|71-26
|72
|
3
|Наполи
|34
|20
|7
|7
|61-30
|67
|
4
|Ювентус
|34
|19
|9
|6
|52-30
|66
|
5
|Рома
|34
|17
|7
|10
|55-40
|58
|
6
|Лацио
|34
|16
|8
|10
|66-50
|56
|
7
|Фиорентина
|33
|17
|5
|11
|54-42
|56
|
8
|Аталанта
|33
|15
|9
|9
|57-39
|54
|
9
|Верона
|34
|13
|10
|11
|59-51
|49
|
10
|Сассуоло
|34
|12
|10
|12
|59-55
|46
|
11
|Торино
|33
|11
|10
|12
|38-32
|43
|
12
|Удинезе
|33
|9
|13
|11
|49-52
|40
|
13
|Болонья
|33
|10
|9
|14
|37-47
|39
|
14
|Эмполи
|34
|9
|10
|15
|45-62
|37
|
15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|
16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|
17
|Кальяри
|34
|6
|10
|18
|31-62
|28
|
18
|Дженоа
|34
|3
|16
|15
|25-54
|25
|
19
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|24
|
20
|Венеция
|33
|5
|7
|21
|27-61
|22
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|27.04
|19:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|27.04
|21:15
|
Болонья – Интер
|- : -
|11.05
|21:15
|
Аталанта – Торино
|- : -
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|26
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|24
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|28
|1
|6