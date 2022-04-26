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Матч против Аргентины в июне станет последним для Кьеллини за сборную Италии

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после победы в матче серии А против «Сассуоло» (2:1) подтвердил, что в этом году завершит выступление за сборную Италии.

Ожидается, что последним матчем 37-летнего защитника станет встреча против Аргентины на «Уэмбли», которая пройдет в июне.

Кьеллини выступает за сборную Италии с 2004 года. На счету защитника 116 матчей в составе национальной команды и 8 голов. Вместе со сборной Италии Кьеллини стал чемпионом Европы-2020.

Джорджо Кьеллини
Сборная Италии по футболу
ФК Ювентус
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 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
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Лацио – Эмполи
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 1 : 2
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Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
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 1 : 1
27.04 19:00
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 - : -
27.04 19:00
Фиорентина – Удинезе
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27.04 21:15
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Лацио

 26
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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П
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Лацио

 9
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

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Рома

 25 1 10
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