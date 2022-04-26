Матч против Аргентины в июне станет последним для Кьеллини за сборную Италии

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после победы в матче серии А против «Сассуоло» (2:1) подтвердил, что в этом году завершит выступление за сборную Италии.

Ожидается, что последним матчем 37-летнего защитника станет встреча против Аргентины на «Уэмбли», которая пройдет в июне.

Кьеллини выступает за сборную Италии с 2004 года. На счету защитника 116 матчей в составе национальной команды и 8 голов. Вместе со сборной Италии Кьеллини стал чемпионом Европы-2020.