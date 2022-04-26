Матч против Аргентины в июне станет последним для Кьеллини за сборную Италии
Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини после победы в матче серии А против «Сассуоло» (2:1) подтвердил, что в этом году завершит выступление за сборную Италии.
Ожидается, что последним матчем 37-летнего защитника станет встреча против Аргентины на «Уэмбли», которая пройдет в июне.
Кьеллини выступает за сборную Италии с 2004 года. На счету защитника 116 матчей в составе национальной команды и 8 голов. Вместе со сборной Италии Кьеллини стал чемпионом Европы-2020.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|34
|22
|8
|4
|60-30
|74
|
2
|Интер
|33
|21
|9
|3
|71-26
|72
|
3
|Наполи
|34
|20
|7
|7
|61-30
|67
|
4
|Ювентус
|34
|19
|9
|6
|52-30
|66
|
5
|Рома
|34
|17
|7
|10
|55-40
|58
|
6
|Лацио
|34
|16
|8
|10
|66-50
|56
|
7
|Фиорентина
|33
|17
|5
|11
|54-42
|56
|
8
|Аталанта
|33
|15
|9
|9
|57-39
|54
|
9
|Верона
|34
|13
|10
|11
|59-51
|49
|
10
|Сассуоло
|34
|12
|10
|12
|59-55
|46
|
11
|Торино
|33
|11
|10
|12
|38-32
|43
|
12
|Удинезе
|33
|9
|13
|11
|49-52
|40
|
13
|Болонья
|33
|10
|9
|14
|37-47
|39
|
14
|Эмполи
|34
|9
|10
|15
|45-62
|37
|
15
|Специя
|34
|9
|6
|19
|34-59
|33
|
16
|Сампдория
|34
|8
|6
|20
|41-57
|30
|
17
|Кальяри
|34
|6
|10
|18
|31-62
|28
|
18
|Дженоа
|34
|3
|16
|15
|25-54
|25
|
19
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|24
|
20
|Венеция
|33
|5
|7
|21
|27-61
|22
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|27.04
|19:00
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|27.04
|19:00
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|27.04
|21:15
|
Болонья – Интер
|- : -
|11.05
|21:15
|
Аталанта – Торино
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|26
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|16
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|9
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|9
|
|
Хакан Чалханоглу
Интер
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Адама Сумаоро
Болонья
|24
|2
|5
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|25
|1
|10
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|28
|1
|6
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