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«Ювентус» обыграл «Наполи» и подтвердил чемпионские амбиции. Невероятный промах Хвичи стал переломным моментом

«Ювентус» обыграл «Наполи» в серии А
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Игроки «Ювентуса» рады победе.
Фото AFP
Федерико Гатти.
Фото Reuters
Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters
1/3
Туринцы победили действующего чемпиона и до матча «Интера» возглавили таблицу чемпионата Италии.
Италия. Серия А. 15-й тур
08 дек, 22:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
1:0
Наполи

«Ювентус» и «Наполи» — лед и пламень итальянского чемпионата. Неаполитанский чемпионский карнавал, как и предполагалось, закончился пожаром, в котором уже сгорели два тренера. Точнее, приведший команду к историческому скудетто Лучано Спаллетти все понимал и не был готов к продолжению жизни на Везувии рядом с эксцентричным президентом Аурелио Де Лауретисом, который за несколько месяцев разочаровался в Руди Гарсии и во второй раз позвал на царство Вальтера Маццари.

«Ювентус» на этом фоне прост, как принципы Массимилиано Аллегри, для которого 1:0 — самый любимый счет, а результат возведен в абсолют. Его прожженный прагматизм, от которого безуспешно пытался избавиться заведший «Старую синьору» в тупик и погоревший на финансовых махинациях Андреа Аньелли, оказался лучшим рецептом против кризиса. Хорошо, что это понимало новое руководство бьянконери, которому в наследство достались финансовые проблемы, подмоченная репутация и отстранение от еврокубков.

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Впрочем, последний пункт — не такая и проблема. Проще пожертвовать не самой статусной Лигой конференций, не оспаривая решение УЕФА, и заключить сделку, снимающую дальнейшие претензии по финансовым нарушениям. Поговаривают, что относительная благосклонность ведомства Александера Чеферина была обеспечена еще и публичным покаянием и выходом из проекта Суперлиги, но это уже совсем другая история.

Зато без лишней еврокубковой нагрузки появилась возможность сосредоточиться на борьбе за скудетто. Аллегри, конечно, скромничает, заявляя о молодости команды и задаче вернуться в Лигу чемпионов через попадание в топ-4, только это тоже часть стратегии. Никто же не забыл, как весной после лишения десяти очков Макс говорил: «Я до конца буду стремиться к тому, чтобы «Ювентус» снова боролся за чемпионство в следующем году. После этого сезона мы станем сильнее».

Массимилиано Аллегри.
Фото Reuters

Вот только вряд ли кто-то в тот момент предполагал, что лечившийся большую часть прошлого сезона Погба провалит допинг-тест, талантливый Фаджоли станет фигурантом скандала с нелегальными ставками, а занявшему пост спортивного директора создателю чемпионского состава «Наполи» Кристиано Джунтоли будет не до громких покупок. Что летом, что зимой в приоритете решение стратегических задач в виде продления на длительный срок контрактов ключевых исполнителей.

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Тем сильнее впечатление от выступлений «Юве», который обрел статус единственного реального конкурента «Интера» в борьбе за скудетто. Как с точки зрения результатов, так и в плане качества игры в больших матчах. Тут тебе и октябрьская победа над «Миланом» на «Сан-Сиро», и качественная ничья с «Интером» в прошлом домашнем матче. С «Наполи» последовало продолжение.

Можно ли назвать успех «Юве» безоговорочным? Ответ скорее отрицательный, потому что пару раз хозяева прошли по тонкому льду. В первом тайме не просто зевнули контратаку, но еще и по-детски сосредоточили внимание на Осимхене, который вывел один на один упустившего верный шанс Кварахцелию. А еще Щенсны забронировал место в хит-параде лучших сейвов сезона, отставив руку и остановив удар в упор от Ди Лоренцо.

Только «Наполи» и против «Интера» был совсем не безнадежен. В той игре с точки зрения моментов большую часть матча все было плюс-минус на равных, а на выходе — беспощадные 0:3 от эффективных в атаке нерадзурри. Так что определенное сходство с той игрой на «Алльянц Стэдиум» прослеживалось. «Юве» в статусе лучшей домашней команды чемпионата (20 очков) — в который уже раз — продемонстрировал вполне себе чемпионскую заряженность на результат.

Федерико Гатти.
Фото Reuters

А голы центрального защитника Гатти, которому ассистировал Камбьязо, становятся уже визитной карточкой команды и гарантией результата. Переломный гол в дерби с «Торино», победный мяч в предыдущем туре с «Монцей» на четвертой добавленной минутой, приговор «Наполи» — это плюс девять очков. И ответ на вопрос — почему «Юве» недавно избавился от постаревшего Бонуччи и продлил контракт с Гатти до 2028 года.

Аналогичные соглашения в ноябре оформили еще и Локателли с Фаджоли. На очереди — Кьеза и, возможно, Рабьо. Все системно, как и на поле. А то, что на заключительный отрезок туринцы цинично засушили игру — тоже не откровение. Не просто так болельщики признают лучшим игроком месяца защитника Бремера. Все-таки у бело-черной части Турина своя эстетика.

Возможно, хозяевам было бы проще, не получи травму здорово цеплявшийся за помогавшие выходить из-под прессинга длинные передачи Влахович. Только победителей не судят. Тем более, когда речь идет об игре, подтвердившей чемпионские амбиции Турина. «Юве» или «Интер»? Этот вопрос с такими бьянконери будет актуален до последних туров. Ну а «Наполи», чья магия самого грозного гостя серии А была развеяна третьим поражением подряд, в этой гонке точно не участвует, и попадание в топ-4 станет для Хвичи и компании не самым плохим результатом.

Футбол
ФК Наполи
ФК Ювентус
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Спаллетти вовремя покинул «Наполи». Теперь от Лучано ждут результата на Евро
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ювентус 15 11 3 1 23-9 36
2
 Интер 14 11 2 1 33-7 35
3
 Милан 14 9 2 3 24-15 29
4
 Рома 14 7 3 4 27-16 24
5
 Наполи 15 7 3 5 26-18 24
6
 Фиорентина 14 7 2 5 23-17 23
7
 Болонья 14 5 7 2 16-11 22
8
 Лацио 14 6 2 6 15-15 20
9
 Аталанта 14 6 2 6 21-16 20
10
 Торино 14 5 4 5 13-16 19
11
 Монца 14 4 6 4 15-14 18
12
 Фрозиноне 14 5 3 6 20-24 18
13
 Лечче 14 3 7 4 16-19 16
14
 Дженоа 14 4 3 7 15-19 15
15
 Сассуоло 14 4 3 7 21-26 15
16
 Удинезе 14 1 9 4 12-21 12
17
 Эмполи 14 3 2 9 9-26 11
18
 Верона 14 2 4 8 12-21 10
19
 Кальяри 14 2 4 8 13-26 10
20
 Салернитана 14 1 5 8 10-28 8
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38 тур
8.12 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 0
9.12 17:00
Верона – Лацио
 - : -
9.12 20:00
Аталанта – Милан
 - : -
9.12 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
10.12 14:30
Фрозиноне – Торино
 - : -
10.12 17:00
Монца – Дженоа
 - : -
10.12 20:00
Салернитана – Болонья
 - : -
10.12 22:45
Рома – Фиорентина
 - : -
11.12 20:30
Эмполи – Лечче
 - : -
11.12 22:45
Кальяри – Сассуоло
 - : -
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Г
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 13
Оливье Жиру

Оливье Жиру

Милан

 7
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 7
П
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 6
Джереми Толян

Джереми Толян

Сассуоло

 5
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 4
И К Ж
Малик Тшау

Малик Тшау

Милан

 11 1 3
Даниэль Болока

Даниэль Болока

Сассуоло

 13 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 14 1 2
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