«Ювентус» обыграл «Наполи» и подтвердил чемпионские амбиции. Невероятный промах Хвичи стал переломным моментом

Туринцы победили действующего чемпиона и до матча «Интера» возглавили таблицу чемпионата Италии.

«Ювентус» и «Наполи» — лед и пламень итальянского чемпионата. Неаполитанский чемпионский карнавал, как и предполагалось, закончился пожаром, в котором уже сгорели два тренера. Точнее, приведший команду к историческому скудетто Лучано Спаллетти все понимал и не был готов к продолжению жизни на Везувии рядом с эксцентричным президентом Аурелио Де Лауретисом, который за несколько месяцев разочаровался в Руди Гарсии и во второй раз позвал на царство Вальтера Маццари.

«Ювентус» на этом фоне прост, как принципы Массимилиано Аллегри, для которого 1:0 — самый любимый счет, а результат возведен в абсолют. Его прожженный прагматизм, от которого безуспешно пытался избавиться заведший «Старую синьору» в тупик и погоревший на финансовых махинациях Андреа Аньелли, оказался лучшим рецептом против кризиса. Хорошо, что это понимало новое руководство бьянконери, которому в наследство достались финансовые проблемы, подмоченная репутация и отстранение от еврокубков.

Впрочем, последний пункт — не такая и проблема. Проще пожертвовать не самой статусной Лигой конференций, не оспаривая решение УЕФА, и заключить сделку, снимающую дальнейшие претензии по финансовым нарушениям. Поговаривают, что относительная благосклонность ведомства Александера Чеферина была обеспечена еще и публичным покаянием и выходом из проекта Суперлиги, но это уже совсем другая история.

Зато без лишней еврокубковой нагрузки появилась возможность сосредоточиться на борьбе за скудетто. Аллегри, конечно, скромничает, заявляя о молодости команды и задаче вернуться в Лигу чемпионов через попадание в топ-4, только это тоже часть стратегии. Никто же не забыл, как весной после лишения десяти очков Макс говорил: «Я до конца буду стремиться к тому, чтобы «Ювентус» снова боролся за чемпионство в следующем году. После этого сезона мы станем сильнее».

Массимилиано Аллегри. Фото Reuters

Вот только вряд ли кто-то в тот момент предполагал, что лечившийся большую часть прошлого сезона Погба провалит допинг-тест, талантливый Фаджоли станет фигурантом скандала с нелегальными ставками, а занявшему пост спортивного директора создателю чемпионского состава «Наполи» Кристиано Джунтоли будет не до громких покупок. Что летом, что зимой в приоритете решение стратегических задач в виде продления на длительный срок контрактов ключевых исполнителей.

Тем сильнее впечатление от выступлений «Юве», который обрел статус единственного реального конкурента «Интера» в борьбе за скудетто. Как с точки зрения результатов, так и в плане качества игры в больших матчах. Тут тебе и октябрьская победа над «Миланом» на «Сан-Сиро», и качественная ничья с «Интером» в прошлом домашнем матче. С «Наполи» последовало продолжение.

Можно ли назвать успех «Юве» безоговорочным? Ответ скорее отрицательный, потому что пару раз хозяева прошли по тонкому льду. В первом тайме не просто зевнули контратаку, но еще и по-детски сосредоточили внимание на Осимхене, который вывел один на один упустившего верный шанс Кварахцелию. А еще Щенсны забронировал место в хит-параде лучших сейвов сезона, отставив руку и остановив удар в упор от Ди Лоренцо.

Только «Наполи» и против «Интера» был совсем не безнадежен. В той игре с точки зрения моментов большую часть матча все было плюс-минус на равных, а на выходе — беспощадные 0:3 от эффективных в атаке нерадзурри. Так что определенное сходство с той игрой на «Алльянц Стэдиум» прослеживалось. «Юве» в статусе лучшей домашней команды чемпионата (20 очков) — в который уже раз — продемонстрировал вполне себе чемпионскую заряженность на результат.

Федерико Гатти. Фото Reuters

А голы центрального защитника Гатти, которому ассистировал Камбьязо, становятся уже визитной карточкой команды и гарантией результата. Переломный гол в дерби с «Торино», победный мяч в предыдущем туре с «Монцей» на четвертой добавленной минутой, приговор «Наполи» — это плюс девять очков. И ответ на вопрос — почему «Юве» недавно избавился от постаревшего Бонуччи и продлил контракт с Гатти до 2028 года.

Аналогичные соглашения в ноябре оформили еще и Локателли с Фаджоли. На очереди — Кьеза и, возможно, Рабьо. Все системно, как и на поле. А то, что на заключительный отрезок туринцы цинично засушили игру — тоже не откровение. Не просто так болельщики признают лучшим игроком месяца защитника Бремера. Все-таки у бело-черной части Турина своя эстетика.

Возможно, хозяевам было бы проще, не получи травму здорово цеплявшийся за помогавшие выходить из-под прессинга длинные передачи Влахович. Только победителей не судят. Тем более, когда речь идет об игре, подтвердившей чемпионские амбиции Турина. «Юве» или «Интер»? Этот вопрос с такими бьянконери будет актуален до последних туров. Ну а «Наполи», чья магия самого грозного гостя серии А была развеяна третьим поражением подряд, в этой гонке точно не участвует, и попадание в топ-4 станет для Хвичи и компании не самым плохим результатом.