«Ювентус» обыграл «Наполи» и подтвердил чемпионские амбиции. Невероятный промах Хвичи стал переломным моментом
«Ювентус» и «Наполи» — лед и пламень итальянского чемпионата. Неаполитанский чемпионский карнавал, как и предполагалось, закончился пожаром, в котором уже сгорели два тренера. Точнее, приведший команду к историческому скудетто Лучано Спаллетти все понимал и не был готов к продолжению жизни на Везувии рядом с эксцентричным президентом Аурелио Де Лауретисом, который за несколько месяцев разочаровался в Руди Гарсии и во второй раз позвал на царство Вальтера Маццари.
«Ювентус» на этом фоне прост, как принципы Массимилиано Аллегри, для которого 1:0 — самый любимый счет, а результат возведен в абсолют. Его прожженный прагматизм, от которого безуспешно пытался избавиться заведший «Старую синьору» в тупик и погоревший на финансовых махинациях Андреа Аньелли, оказался лучшим рецептом против кризиса. Хорошо, что это понимало новое руководство бьянконери, которому в наследство достались финансовые проблемы, подмоченная репутация и отстранение от еврокубков.
Впрочем, последний пункт — не такая и проблема. Проще пожертвовать не самой статусной Лигой конференций, не оспаривая решение УЕФА, и заключить сделку, снимающую дальнейшие претензии по финансовым нарушениям. Поговаривают, что относительная благосклонность ведомства Александера Чеферина была обеспечена еще и публичным покаянием и выходом из проекта Суперлиги, но это уже совсем другая история.
Зато без лишней еврокубковой нагрузки появилась возможность сосредоточиться на борьбе за скудетто. Аллегри, конечно, скромничает, заявляя о молодости команды и задаче вернуться в Лигу чемпионов через попадание в топ-4, только это тоже часть стратегии. Никто же не забыл, как весной после лишения десяти очков Макс говорил: «Я до конца буду стремиться к тому, чтобы «Ювентус» снова боролся за чемпионство в следующем году. После этого сезона мы станем сильнее».
Вот только вряд ли кто-то в тот момент предполагал, что лечившийся большую часть прошлого сезона Погба провалит допинг-тест, талантливый Фаджоли станет фигурантом скандала с нелегальными ставками, а занявшему пост спортивного директора создателю чемпионского состава «Наполи» Кристиано Джунтоли будет не до громких покупок. Что летом, что зимой в приоритете решение стратегических задач в виде продления на длительный срок контрактов ключевых исполнителей.
Тем сильнее впечатление от выступлений «Юве», который обрел статус единственного реального конкурента «Интера» в борьбе за скудетто. Как с точки зрения результатов, так и в плане качества игры в больших матчах. Тут тебе и октябрьская победа над «Миланом» на «Сан-Сиро», и качественная ничья с «Интером» в прошлом домашнем матче. С «Наполи» последовало продолжение.
Можно ли назвать успех «Юве» безоговорочным? Ответ скорее отрицательный, потому что пару раз хозяева прошли по тонкому льду. В первом тайме не просто зевнули контратаку, но еще и по-детски сосредоточили внимание на Осимхене, который вывел один на один упустившего верный шанс Кварахцелию. А еще Щенсны забронировал место в хит-параде лучших сейвов сезона, отставив руку и остановив удар в упор от Ди Лоренцо.
Только «Наполи» и против «Интера» был совсем не безнадежен. В той игре с точки зрения моментов большую часть матча все было плюс-минус на равных, а на выходе — беспощадные 0:3 от эффективных в атаке нерадзурри. Так что определенное сходство с той игрой на «Алльянц Стэдиум» прослеживалось. «Юве» в статусе лучшей домашней команды чемпионата (20 очков) — в который уже раз — продемонстрировал вполне себе чемпионскую заряженность на результат.
А голы центрального защитника Гатти, которому ассистировал Камбьязо, становятся уже визитной карточкой команды и гарантией результата. Переломный гол в дерби с «Торино», победный мяч в предыдущем туре с «Монцей» на четвертой добавленной минутой, приговор «Наполи» — это плюс девять очков. И ответ на вопрос — почему «Юве» недавно избавился от постаревшего Бонуччи и продлил контракт с Гатти до 2028 года.
Аналогичные соглашения в ноябре оформили еще и Локателли с Фаджоли. На очереди — Кьеза и, возможно, Рабьо. Все системно, как и на поле. А то, что на заключительный отрезок туринцы цинично засушили игру — тоже не откровение. Не просто так болельщики признают лучшим игроком месяца защитника Бремера. Все-таки у бело-черной части Турина своя эстетика.
Возможно, хозяевам было бы проще, не получи травму здорово цеплявшийся за помогавшие выходить из-под прессинга длинные передачи Влахович. Только победителей не судят. Тем более, когда речь идет об игре, подтвердившей чемпионские амбиции Турина. «Юве» или «Интер»? Этот вопрос с такими бьянконери будет актуален до последних туров. Ну а «Наполи», чья магия самого грозного гостя серии А была развеяна третьим поражением подряд, в этой гонке точно не участвует, и попадание в топ-4 станет для Хвичи и компании не самым плохим результатом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ювентус
|15
|11
|3
|1
|23-9
|36
|
2
|Интер
|14
|11
|2
|1
|33-7
|35
|
3
|Милан
|14
|9
|2
|3
|24-15
|29
|
4
|Рома
|14
|7
|3
|4
|27-16
|24
|
5
|Наполи
|15
|7
|3
|5
|26-18
|24
|
6
|Фиорентина
|14
|7
|2
|5
|23-17
|23
|
7
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|16-11
|22
|
8
|Лацио
|14
|6
|2
|6
|15-15
|20
|
9
|Аталанта
|14
|6
|2
|6
|21-16
|20
|
10
|Торино
|14
|5
|4
|5
|13-16
|19
|
11
|Монца
|14
|4
|6
|4
|15-14
|18
|
12
|Фрозиноне
|14
|5
|3
|6
|20-24
|18
|
13
|Лечче
|14
|3
|7
|4
|16-19
|16
|
14
|Дженоа
|14
|4
|3
|7
|15-19
|15
|
15
|Сассуоло
|14
|4
|3
|7
|21-26
|15
|
16
|Удинезе
|14
|1
|9
|4
|12-21
|12
|
17
|Эмполи
|14
|3
|2
|9
|9-26
|11
|
18
|Верона
|14
|2
|4
|8
|12-21
|10
|
19
|Кальяри
|14
|2
|4
|8
|13-26
|10
|
20
|Салернитана
|14
|1
|5
|8
|10-28
|8
|8.12
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 0
|9.12
|17:00
|
Верона – Лацио
|- : -
|9.12
|20:00
|
Аталанта – Милан
|- : -
|9.12
|22:45
|
Интер – Удинезе
|- : -
|10.12
|14:30
|
Фрозиноне – Торино
|- : -
|10.12
|17:00
|
Монца – Дженоа
|- : -
|10.12
|20:00
|
Салернитана – Болонья
|- : -
|10.12
|22:45
|
Рома – Фиорентина
|- : -
|11.12
|20:30
|
Эмполи – Лечче
|- : -
|11.12
|22:45
|
Кальяри – Сассуоло
|- : -
|Г
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|13
|
|
Оливье Жиру
Милан
|7
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|7
|П
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|6
|
|
Джереми Толян
Сассуоло
|5
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Малик Тшау
Милан
|11
|1
|3
|
|
Даниэль Болока
Сассуоло
|13
|1
|3
|
|
Антуан Макумбу
Кальяри
|14
|1
|2