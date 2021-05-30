Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Аллегри принял решение оставить Морату в «Ювентусе»

21:46
Альваро Мората. Фото AFP
Альваро Мората. Фото AFP
Теги:

Нападающий Альваро Мората останется в «Ювентусе» на следующий сезон. Новый главный тренер команды Массимилиано Аллегри принял решение сохранить форварда, пишет в Twitter журналист Марко Контейро.

У «Ювентуса» по контракту с «Атлетико» есть опция, согласно которой они могут продлить аренду за 10 миллионов евро еще на один сезон. Правда, «Ювентус» намерен добиться от «Атлетико» снижения арендной платы за футболиста.

В прошедшем сезоне 28-летний испанец провел в серии А 32 матча и забил 11 мячей, также сделав 9 голевых передач.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Плей-офф без Канады и Швеции — все реальнее. Новые невероятные расклады чемпионата мира
Видео: Бузова опозорилась на балу после концерта в Волгограде
Полицейские выяснили, кому принадлежала найденная на шоссе голова
Открывшего стрельбу в Екатеринбурге задержали

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд