Аллегри принял решение оставить Морату в «Ювентусе»

Нападающий Альваро Мората останется в «Ювентусе» на следующий сезон. Новый главный тренер команды Массимилиано Аллегри принял решение сохранить форварда, пишет в Twitter журналист Марко Контейро.

У «Ювентуса» по контракту с «Атлетико» есть опция, согласно которой они могут продлить аренду за 10 миллионов евро еще на один сезон. Правда, «Ювентус» намерен добиться от «Атлетико» снижения арендной платы за футболиста.

В прошедшем сезоне 28-летний испанец провел в серии А 32 матча и забил 11 мячей, также сделав 9 голевых передач.