Экс-руководитель «Феррари» может стать гендиректором «Ювентуса»

Бывший руководитель дирекции команды «Формулы-1» «Феррари» Маурицио Арривабене может получить должность в «Ювентусе», сообщает Football Italia 30 мая.

Указано, что он может занять должность генерального директора. Функционер входит в совет директоров клуба с 2012 года. Также сообщается, что новым спортивным директором станет Федерико Черубини. Он заменит на этой должности Фабио Паратичи.

64-летний Арривабене был руководителем «Феррари» с 2014 по 2019 год.