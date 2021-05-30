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Экс-руководитель «Феррари» может стать гендиректором «Ювентуса»

21:56
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Бывший руководитель дирекции команды «Формулы-1» «Феррари» Маурицио Арривабене может получить должность в «Ювентусе», сообщает Football Italia 30 мая.

Указано, что он может занять должность генерального директора. Функционер входит в совет директоров клуба с 2012 года. Также сообщается, что новым спортивным директором станет Федерико Черубини. Он заменит на этой должности Фабио Паратичи.

64-летний Арривабене был руководителем «Феррари» с 2014 по 2019 год.

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