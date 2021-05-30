Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Спаллетти хочет сохранить Лоботку в «Наполи»

20:13
Теги:

Новый главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассчитывает на полузащитника команды Станислава Лоботку, сообщает Corriere del Mezzogiorno.

По данным источника, клуб собирался продать игрока летом. Однако новый тренер считает, что он может помочь команде и выступает против его продажи. Спаллетти интересовался футболистом еще в период работы в «Интере».

26-летний словак в прошедшем сезоне провел 23 матча за «Наполи» во всех турнирах.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Турнир отобрали, флаг сняли, а теперь и сборная провалилась. Кошмар Белоруссии: она закончит ЧМ даже ниже Великобритании
Кого выбрал Тимати в финале шоу Холостяк
Ученые рассказали о влиянии тренировок поздно вечером на здоровье
Россиянка спасла чайку на Кубе, вылечила ее и умерла

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд