Спаллетти хочет сохранить Лоботку в «Наполи»

Новый главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассчитывает на полузащитника команды Станислава Лоботку, сообщает Corriere del Mezzogiorno.

По данным источника, клуб собирался продать игрока летом. Однако новый тренер считает, что он может помочь команде и выступает против его продажи. Спаллетти интересовался футболистом еще в период работы в «Интере».

26-летний словак в прошедшем сезоне провел 23 матча за «Наполи» во всех турнирах.