Аллегри не уверен, останется ли Дибала в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением о будущем форварда Пауло Дибалы в команде.

«Я не знаю, будет ли Пауло игроком «Ювентуса» в следующем сезоне. Все зависит от клуба, меня и совета директоров. У нас также есть Куадрадо, де Скильо, Бернардески, у которых заканчивается контракт в июне — это не только Дибала», — цитирует Аллегри журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Сообщалось, что сегодня, 21 марта, клуб и агент футболиста встретятся, чтобы обсудить детали контракта, который истекает летом 2022 года.