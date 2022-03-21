Моуринью остался недоволен кричалкой фанатов «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказал свое недовольство действиями болельщиков клуба в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Лацио». В конце первого тайма, при счете 3:0, фанаты «Ромы» стали сопровождать каждый пас футболистов своей команды кричалкой «оле».

«Мне не нравится эта кричалка «оле». Мне не нравится ее влияние на игроков, которые слышат ее даже в конце игры, не говоря уже о 43-й минуте.

Мне не нравится, когда игроки интерпретируют это «оле» как окончание игры или, что они устраивают шоу. Уважение очень важно. Мы выиграли с разницей в три мяча, могли забить четыре или пять, но уважение к сопернику очень важно", — цитирует DAZN Моуринью.

После 30-ти туров серии А «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 51 очко. «Лацио» с 49 очками — на шестой строчке.