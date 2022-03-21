Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 11:22

Моуринью остался недоволен кричалкой фанатов «Ромы»

Читать «СЭ» в

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказал свое недовольство действиями болельщиков клуба в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Лацио». В конце первого тайма, при счете 3:0, фанаты «Ромы» стали сопровождать каждый пас футболистов своей команды кричалкой «оле».

«Мне не нравится эта кричалка «оле». Мне не нравится ее влияние на игроков, которые слышат ее даже в конце игры, не говоря уже о 43-й минуте.

Мне не нравится, когда игроки интерпретируют это «оле» как окончание игры или, что они устраивают шоу. Уважение очень важно. Мы выиграли с разницей в три мяча, могли забить четыре или пять, но уважение к сопернику очень важно", — цитирует DAZN Моуринью.

После 30-ти туров серии А «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 51 очко. «Лацио» с 49 очками — на шестой строчке.

ФК Лацио
ФК Рома
Жозе Моуринью
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сахар: польза и вред. Что будет, если есть сахар каждый день, и где его купить
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» хочет сохранить Пауло Дибалу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.03 20:45
Сассуоло – Специя
 4 : 1
18.03 23:00
Дженоа – Торино
 1 : 0
19.03 17:00
Наполи – Удинезе
 2 : 1
19.03 20:00
Интер – Фиорентина
 1 : 1
19.03 22:45
Кальяри – Милан
 0 : 1
20.03 14:30
Венеция – Сампдория
 0 : 2
20.03 17:00
Эмполи – Верона
 1 : 1
20.03 17:00
Ювентус – Салернитана
 2 : 0
20.03 20:00
Рома – Лацио
 3 : 0
20.03 22:45
Болонья – Аталанта
 0 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости