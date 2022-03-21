Моуринью остался недоволен кричалкой фанатов «Ромы»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказал свое недовольство действиями болельщиков клуба в матче 30-го тура чемпионата Италии против «Лацио». В конце первого тайма, при счете 3:0, фанаты «Ромы» стали сопровождать каждый пас футболистов своей команды кричалкой «оле».
«Мне не нравится эта кричалка «оле». Мне не нравится ее влияние на игроков, которые слышат ее даже в конце игры, не говоря уже о 43-й минуте.
Мне не нравится, когда игроки интерпретируют это «оле» как окончание игры или, что они устраивают шоу. Уважение очень важно. Мы выиграли с разницей в три мяча, могли забить четыре или пять, но уважение к сопернику очень важно", — цитирует DAZN Моуринью.
После 30-ти туров серии А «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице, имея на своем счету 51 очко. «Лацио» с 49 очками — на шестой строчке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|
2
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
|Аталанта
|29
|14
|9
|6
|51-31
|51
|
6
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|
7
|Лацио
|30
|14
|7
|9
|58-45
|49
|
8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|
9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|
20
|Салернитана
|29
|3
|7
|19
|22-68
|15
|18.03
|20:45
|
Сассуоло – Специя
|4 : 1
|18.03
|23:00
|
Дженоа – Торино
|1 : 0
|19.03
|17:00
|
Наполи – Удинезе
|2 : 1
|19.03
|20:00
|
Интер – Фиорентина
|1 : 1
|19.03
|22:45
|
Кальяри – Милан
|0 : 1
|20.03
|14:30
|
Венеция – Сампдория
|0 : 2
|20.03
|17:00
|
Эмполи – Верона
|1 : 1
|20.03
|17:00
|
Ювентус – Салернитана
|2 : 0
|20.03
|20:00
|
Рома – Лацио
|3 : 0
|20.03
|22:45
|
Болонья – Аталанта
|0 : 1
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5