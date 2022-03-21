«Наполи» проявляет интерес к Кварацхелии

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает сайт Alfredopedulla.com, игроком интересуется «Наполи». Руководство хочет обеспечить главного тренера Лучано Спаллетти усилением состава на следующий сезон.

Также клуб рассматривает Кварацхелию на замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

Действующие контракты 21-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

Хвича в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 22 матча во всех турнирах и забил два гола. За казанский клуб полузащитник выступает с 2019 года.