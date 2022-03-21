Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:04

«Наполи» проявляет интерес к Кварацхелии

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает сайт Alfredopedulla.com, игроком интересуется «Наполи». Руководство хочет обеспечить главного тренера Лучано Спаллетти усилением состава на следующий сезон.

Также клуб рассматривает Кварацхелию на замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».

Действующие контракты 21-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

Хвича в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 22 матча во всех турнирах и забил два гола. За казанский клуб полузащитник выступает с 2019 года.

Источник: https://www.alfredopedulla.com/chi-e-kvaratskhelia-lesterno-offensivo-che-piace-molto-al-napoli/
Хвича Кварацхелия
Футбол
РПЛ
ФК Наполи
ФК Рубин (Казань)
1
1
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что будет, если часто пить коньяк
Хави — гений. Тренер вернул «Барселоне» тики-таку, научил безнадежного Дембеле играть в футбол и разнес «Реал»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Аллегри не уверен, останется ли Дибала в «Ювентусе»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 30 20 6 4 56-29 66
2
 Наполи 30 19 6 5 53-22 63
3
 Интер 29 17 9 3 62-24 60
4
 Ювентус 30 17 8 5 47-26 59
5
 Аталанта 29 14 9 6 51-31 51
6
 Рома 30 15 6 9 50-35 51
7
 Лацио 30 14 7 9 58-45 49
8
 Фиорентина 29 14 5 10 48-38 47
9
 Сассуоло 30 11 10 9 55-49 43
10
 Верона 30 11 9 10 55-47 42
11
 Торино 29 9 8 12 34-30 35
12
 Удинезе 29 7 12 10 39-46 33
13
 Болонья 29 9 6 14 32-44 33
14
 Эмполи 30 8 9 13 41-55 33
15
 Сампдория 30 8 5 17 39-51 29
16
 Специя 30 8 5 17 31-54 29
17
 Кальяри 30 5 10 15 28-54 25
18
 Дженоа 30 2 16 12 23-47 22
19
 Венеция 29 5 7 17 25-54 22
20
 Салернитана 29 3 7 19 22-68 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
6.01 16:30
Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
Фиорентина – Удинезе
 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 21
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 21
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 15
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 7
И К Ж
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 23 1 8
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 24 1 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 24 1 5
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости