«Наполи» проявляет интерес к Кварацхелии
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия может продолжить карьеру в чемпионате Италии.
Как сообщает сайт Alfredopedulla.com, игроком интересуется «Наполи». Руководство хочет обеспечить главного тренера Лучано Спаллетти усилением состава на следующий сезон.
Также клуб рассматривает Кварацхелию на замену Лоренцо Инсинье, который летом перейдет в «Торонто».
Действующие контракты 21-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2024 года.
Хвича в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 22 матча во всех турнирах и забил два гола. За казанский клуб полузащитник выступает с 2019 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|30
|20
|6
|4
|56-29
|66
|
2
|Наполи
|30
|19
|6
|5
|53-22
|63
|
3
|Интер
|29
|17
|9
|3
|62-24
|60
|
4
|Ювентус
|30
|17
|8
|5
|47-26
|59
|
5
|Аталанта
|29
|14
|9
|6
|51-31
|51
|
6
|Рома
|30
|15
|6
|9
|50-35
|51
|
7
|Лацио
|30
|14
|7
|9
|58-45
|49
|
8
|Фиорентина
|29
|14
|5
|10
|48-38
|47
|
9
|Сассуоло
|30
|11
|10
|9
|55-49
|43
|
10
|Верона
|30
|11
|9
|10
|55-47
|42
|
11
|Торино
|29
|9
|8
|12
|34-30
|35
|
12
|Удинезе
|29
|7
|12
|10
|39-46
|33
|
13
|Болонья
|29
|9
|6
|14
|32-44
|33
|
14
|Эмполи
|30
|8
|9
|13
|41-55
|33
|
15
|Сампдория
|30
|8
|5
|17
|39-51
|29
|
16
|Специя
|30
|8
|5
|17
|31-54
|29
|
17
|Кальяри
|30
|5
|10
|15
|28-54
|25
|
18
|Дженоа
|30
|2
|16
|12
|23-47
|22
|
19
|Венеция
|29
|5
|7
|17
|25-54
|22
|
20
|Салернитана
|29
|3
|7
|19
|22-68
|15
|6.01
|14:30
|
Болонья – Интер
|- : -
|6.01
|14:30
|
Сампдория – Кальяри
|1 : 2
|6.01
|16:30
|
Лацио – Эмполи
|3 : 3
|6.01
|16:30
|
Специя – Верона
|1 : 2
|6.01
|18:30
|
Аталанта – Торино
|- : -
|6.01
|18:30
|
Сассуоло – Дженоа
|1 : 1
|6.01
|20:30
|
Милан – Рома
|3 : 1
|6.01
|20:30
|
Салернитана – Венеция
|- : -
|6.01
|22:45
|
Фиорентина – Удинезе
|- : -
|6.01
|22:45
|
Ювентус – Наполи
|1 : 1
|Г
|
|
Чиро Иммобиле
Лацио
|21
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|21
|
|
Джованни Симеоне
Верона
|15
|П
|
|
Доменико Берарди
Сассуоло
|8
|
|
Николо Барелла
Интер
|7
|
|
Ромеро Луис Альберто
Лацио
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Николо Дзаньоло
Рома
|23
|1
|8
|
|
Кельвен Амиан
Специя
|24
|1
|5
|
|
Тео Эрнандес
Милан
|24
|1
|5