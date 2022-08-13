Алексей Миранчук включен в заявку «Торино» на матч с «Монцей»

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В рамках 1-го тура чемпионата Италии «Торино» сыграет на выезде с «Монцей».

Российский полузащитник туринцев Алексей Миранчук включен в заявку на эту встречу.

Точный стартовый состав команды станет известен ближе к началу матча.

Матч «Монца» — «Торино» состоится в субботу, 13 августа. Начало игры — 21.45 (мск).

Напомним, что «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» с опцией выкупа следующим летом.