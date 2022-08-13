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Сегодня, 09:50

Серия А, расписание и результаты 1-го тура: «Ювентус» против «Сассуоло», «Милан» — «Удинезе» и другие матчи

Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото ФК «Торино»

13 августа стартует сезон-2022/2023 чемпионата Италии по футболу. В 1-м туре серии А «Ювентус» сыграет против «Сассуоло», «Милан» примет «Удинезе» и другие встречи.

Италия. Серия А. 1-й тур
13 авг, 19:30. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Удинезе
Италия. Серия А. 1-й тур
13 авг, 19:30. Luigi Ferraris (Генуя)
Сампдория
Аталанта
Италия. Серия А. 1-й тур
13 авг, 21:45. Via Del Mare (Лечче)
Лечче
Интер

Италия. Серия А. 1-й тур
13 авг, 21:45. Brianteo (Монца)
Монца
Торино
Италия. Серия А. 1-й тур
14 авг, 19:30. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Кремонезе
Италия. Серия А. 1-й тур
14 авг, 19:30. Olimpico (Рим)
Лацио
Болонья
Италия. Серия А. 1-й тур
14 авг, 21:45. Arechi (Салерно)
Салернитана
Рома
Италия. Серия А. 1-й тур
14 авг, 21:45. Alberto Picco (Специя)
Специя
Эмполи
Италия. Серия А. 1-й тур
15 авг, 19:30. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
Наполи
Италия. Серия А. 1-й тур
15 авг, 21:45. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Сассуоло

Футбол
серия А
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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31 тур
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
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