Зарплата Депая в «Ювентусе» составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов

«Ювентус» договорился по условиям личного контракта с нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем. Он подпишет договор до 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.

Зарплата 28-летнего форварда составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

Ранее появилась информация, что туринцы пока ждут, когда голландец расторгнет действующий контракт с «Барселоной». «Юве» хочет подписать Депая на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Мемфис провел 37 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.