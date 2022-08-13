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Сегодня, 17:29

Зарплата Депая в «Ювентусе» составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

«Ювентус» договорился по условиям личного контракта с нападающим «Барселоны» Мемфисом Депаем. Он подпишет договор до 2024 года, сообщает журналист Николо Скира.

Зарплата 28-летнего форварда составит 5 миллионов евро в год без учета бонусов.

Ранее появилась информация, что туринцы пока ждут, когда голландец расторгнет действующий контракт с «Барселоной». «Юве» хочет подписать Депая на правах свободного агента.

В минувшем сезоне Мемфис провел 37 матчей за «Барселону» во всех соревнованиях, забил 13 голов и сделал 2 ассиста.

Действующее соглашение Депая с каталонцами рассчитано до 30 июня 2023 года.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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Зенит 1
ЦСКА 0
1-й тайм

Х2

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2.55

Обе забьют - да

22%

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16%

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

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2.02

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24%

1.67

Обе забьют - да

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1.83
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Спартак
Сочи

П1

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1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Ювентус
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6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
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