Алексей Миранчук отдал голевую передачу в матче «Торино» с «Удинезе»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился результативной передачей в матче 11-го тура серии А против «Удинезе» (1:1, первый тайм).

В этом сезоне футболист провел всего четыре матча в чемпионате Италии, отметившись 1 голом и 1 ассистом.

«Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице серии А, набрав 12 очков.