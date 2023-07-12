«Аль-Хиляль» объявил о переходе Милинковича-Савича
Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич продолжит карьеру в «Аль-Хиляле», сообщает пресс-служба саудовского клуба.
Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит «Лацио» за трансфер 28-летнего серба 40 миллионов евро. Он подписал контракт до 2026 года.
Милинкович-Савич выступал за римлян с 2015 года. Он провел за команду 341 матч, забил 69 мячей и отдал 59 голевых передач.
Ранее «Аль-Хиляль» подписал в летнее трансферное окно Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» и Калиду Кулибали из «Челси».
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14
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15
|Салернитана
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16
|Лечче
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17
|Верона
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18
|Фрозиноне
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
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Удинезе – Ювентус
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Болонья – Милан
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