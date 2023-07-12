«Аль-Хиляль» объявил о переходе Милинковича-Савича

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич продолжит карьеру в «Аль-Хиляле», сообщает пресс-служба саудовского клуба.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» заплатит «Лацио» за трансфер 28-летнего серба 40 миллионов евро. Он подписал контракт до 2026 года.

Милинкович-Савич выступал за римлян с 2015 года. Он провел за команду 341 матч, забил 69 мячей и отдал 59 голевых передач.

Ранее «Аль-Хиляль» подписал в летнее трансферное окно Рубена Невеша из «Вулверхэмптона» и Калиду Кулибали из «Челси».