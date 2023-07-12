«Интер» за 7 миллионов евро подписал защитника датского «Орхуса» Биссека

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«Интер» подписал 5-летний контракт с защитником «Орхуса» Янном Биссеком, сообщает пресс-служба «нерадзурри». Портал Transfermarkt оценил сумму трансфера в 7 миллионов евро.

22-летний немец является воспитанником «Кельна». В составе датского «Орхуса» защитник выступал с 2021 года.

В прошедшем сезоне игрок молодежной сборной Германии провел 33 матча и забил 4 гола за клуб.