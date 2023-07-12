Деулофеу продлил контракт с «Удинезе»

Полузащитник «Удинезе» Жерар Деулофеу продлил соглашение с командой.

Новый контракт 29-летнего испанца рассчитан до лета 2026 года. Он выступает за итальянский клуб с 2020 года.

В прошедшем сезоне Деулофеу провел 18 матчей за команду во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач. Он пропустил из-за повреждений большую часть сезона.