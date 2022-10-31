Агент Карреры и Ваноли: «У Миранчука есть талант заиграть в топ-клубе серии А»

Агент Карреры и Ваноли считает, что у Миранчука есть талант заиграть в топ-клубе серии А

Андреа Д’Амико — агент тренеров Массимо Карреры и Паоло Ваноли считает, что у полузащитника «Торино» Алексея Миранчука есть шансы раскрыться в чемпионате Италии.

«Миранчук играл в этом сезоне немного, но, когда выходил на поле, то очень эффективно использовал каждый свой шанс. То же самое у него было и в «Аталанте», где Гасперини не доверял ему место в стартовом составе. Мне кажется, что Миранчук — яркий футболист с хорошей техникой, один из лучших российских футболистов прямо сейчас.

Способен ли Алексей заиграть в топ-клубе Серии А? Талант у него есть, нужно приложить усилие», — цитирует агента Metaratings.ru.

27-летний россиянин выступает в «Торино» на правах аренды с августа 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за итальянский клуб 6 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.