Сакки: «Наполи» в шаге от того, чтобы стать легендарным»

Сакки считает, что «Наполи» близок к тому, чтобы стать легендарным

Известный итальянский тренер Арриго Сакки сравнил поделился мнением об игре «Наполи» в этом сезоне.

Специалист сравнил команду Лучано Спаллетти с «Миланом» под своим руководством и с «Барселоной» Пепа Гвардиолы.

«Этот «Наполи» впечатляет, он в шаге от того, чтобы стать легендарным, следом за лучшими командами прошлого — «Аяксом» Михелса, «Барселоной» Гвардиолы и моим непобедимым «Миланом».

У них есть стиль, гордость, чувство принадлежности и тренер, который положил свои идеи в основу проекта. В стране, где мы ищем только прибыль, Спаллетти делает ставку на заслуги и стратегию

Это урок для всех: идеи стоят дороже денег», — цитирует Сакки Il Mattino.

В текущем сезоне «Наполи» обеспечил себе досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов и лидирует в чемпионате Италии.