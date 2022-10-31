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Сегодня, 19:21

Сакки: «Наполи» в шаге от того, чтобы стать легендарным»

Сакки считает, что «Наполи» близок к тому, чтобы стать легендарным
Руслан Минаев
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Известный итальянский тренер Арриго Сакки сравнил поделился мнением об игре «Наполи» в этом сезоне.

Специалист сравнил команду Лучано Спаллетти с «Миланом» под своим руководством и с «Барселоной» Пепа Гвардиолы.

«Этот «Наполи» впечатляет, он в шаге от того, чтобы стать легендарным, следом за лучшими командами прошлого — «Аяксом» Михелса, «Барселоной» Гвардиолы и моим непобедимым «Миланом».

У них есть стиль, гордость, чувство принадлежности и тренер, который положил свои идеи в основу проекта. В стране, где мы ищем только прибыль, Спаллетти делает ставку на заслуги и стратегию

Это урок для всех: идеи стоят дороже денег», — цитирует Сакки Il Mattino.

В текущем сезоне «Наполи» обеспечил себе досрочный выход в плей-офф Лиги чемпионов и лидирует в чемпионате Италии.

Хосеп Гвардиола
ФК Наполи
Арриго Сакки
Лучано Спаллетти
Ринус Михелс
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Наполи 12 10 2 0 30-9 32
2
 Аталанта 12 8 3 1 18-8 27
3
 Милан 12 8 2 2 25-13 26
4
 Лацио 12 7 3 2 24-8 24
5
 Интер 12 8 0 4 25-17 24
6
 Удинезе 12 6 4 2 20-12 22
7
 Ювентус 12 6 4 2 18-7 22
8
 Рома 11 7 1 3 13-10 22
9
 Торино 12 5 2 5 12-14 17
10
 Салернитана 12 4 4 4 16-17 16
11
 Сассуоло 12 4 3 5 14-17 15
12
 Фиорентина 12 3 4 5 13-17 13
13
 Эмполи 12 2 5 5 9-17 11
14
 Болонья 11 2 4 5 12-17 10
15
 Монца 11 3 1 7 10-19 10
16
 Специя 12 2 3 7 10-22 9
17
 Лечче 12 1 5 6 9-15 8
18
 Сампдория 12 1 3 8 6-21 6
19
 Верона 11 1 2 8 10-21 5
20
 Кремонезе 12 0 5 7 9-22 5
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32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
29.10 16:00
Наполи – Сассуоло
 4 : 0
29.10 19:00
Лечче – Ювентус
 0 : 1
29.10 21:45
Интер – Сампдория
 3 : 0
30.10 14:30
Эмполи – Аталанта
 0 : 2
30.10 17:00
Кремонезе – Удинезе
 0 : 0
30.10 17:00
Специя – Фиорентина
 1 : 2
30.10 20:00
Лацио – Салернитана
 1 : 3
30.10 22:45
Торино – Милан
 2 : 1
31.10 20:30
Верона – Рома
 - : -
31.10 22:45
Монца – Болонья
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 7
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 7
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 6
П
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 7
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
Мариу Руй

Мариу Руй

Наполи

 5
И К Ж
Мортен Юльманн

Мортен Юльманн

Лечче

 11 1 4
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 10 1 3
Хуан Куадрадо

Хуан Куадрадо

Ювентус

 11 1 3
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