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Семин — о заявлении «Наполи»: «Советчиков чересчур много. Хвича должен выразить свое желание»

Зарина Халимхонова
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление «Наполи» по ситуации с полузащитником команды Хвичей Кварацхелией.

Ранее отец футболиста Бадри Кварацхелия и агент хавбека Мамука Джугели сообщили, что хотят, чтобы игрок сменил команду этим летом.

«В этом вопросе все должен решить сам игрок. Как Хвича чувствует, так ему и нужно действовать. Потому что советчиков чересчур много. Он должен выразить свое видение, желание, где остаться. Потому что ему играть в команде с тем или иным тренером. Думаю, Хвича примет правильное решение», — сказал Семин «СЭ».

Хвича Кварацхелия. Хвича хочет уйти из «Наполи» в команду к Сафонову. «ПСЖ» предложил 100 миллионов

Кварацхелия играет за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 миллионов евро. 1 июня издание L'Equipe сообщало, что игрок близок к переходу в «ПСЖ».

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
Юрий Семин
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 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
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 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
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 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
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 Рома 38 18 9 11 65-46 63
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8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
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 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
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