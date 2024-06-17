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Сегодня, 12:49

Джанашия: «Такого игрока, как Хвича, больше нет. Надеюсь его увидеть в «ПСЖ»

Зарина Халимхонова
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Экс-футболист «Локомотива» и сборной Грузии Заза Джанашия в разговоре с «СЭ» заявил, что Хвиче Кварацхелии нужно сменить клуб. Ранее агент игрока Мамука Джугели и отец Бадри сообщили о желании футболиста уйти из «Наполи».

«Хвича должен перейти в другую команду. Агент и отец правы. Хватит. Он уже перерос «Наполи». Пора двигаться вперед. Идут разговоры с «ПСЖ». Туда и надо — хороший чемпионат. Надеюсь его увидеть именно в «ПСЖ». Такого игрока, как Хвича, пока больше нет. Скорее всего, раз начали разговоры, то перейдет туда», — сказал Джанашия «СЭ».

Кварацхелия выступает за «Наполи» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 во всех турнирах 23-летний грузин забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Хвича Кварацхелия. Хвича хочет уйти из «Наполи» в команду к Сафонову. «ПСЖ» предложил 100 миллионов

Хвича Кварацхелия
ФК Наполи
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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Семин — о заявлении «Наполи»: «Советчиков чересчур много. Хвича должен выразить свое желание»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
19
 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
20
 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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38 тур
23.05 21:45
Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
24.05 21:45
Дженоа – Болонья
 2 : 0
25.05 19:00
Ювентус – Монца
 2 : 0
25.05 21:45
Милан – Салернитана
 3 : 3
26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
26.05 19:00
Наполи – Лечче
 0 : 0
26.05 21:45
Эмполи – Рома
 2 : 1
26.05 21:45
Фрозиноне – Удинезе
 0 : 1
26.05 21:45
Лацио – Сассуоло
 1 : 1
26.05 21:45
Верона – Интер
 2 : 2
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 24
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 16
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 15
П
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 9
Пауло Дибала

Пауло Дибала

Рома

 8
Шарль Де Кетеларе

Шарль Де Кетеларе

Аталанта

 8
И К Ж
Давиде Калабрия

Давиде Калабрия

Милан

 29 1 3
Антуан Макумбу

Антуан Макумбу

Кальяри

 32 1 3
Тео Эрнандез

Тео Эрнандез

Милан

 32 1 11
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