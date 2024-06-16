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Сегодня, 13:41

«Рома» может подписать экс-игрока «Боруссии» Хуммельса

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Матс Хуммельс.
Фото AFP

Руководство «Ромы» заинтересовано в переходе бывшего защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса, сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, спортивный директор итальянского клуба Флоран Гисольфи связался с окружением немецкого футболиста, чтобы обсудить возможность его перехода этим летом.

35-летний футболист провел за «Боруссию» в общей сложности 508 матчей, в которых он отметился 38 голами и 23 результативными передачами.

Вместе с клубом из Дортмунда защитник стал двукратным чемпионом Германии, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Матс Хуммельс
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Рома
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