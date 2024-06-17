Отец Хвичи: «Не хочу, чтобы сын оставался в «Наполи»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии заявил, что хочет, чтобы его сын сменил команду в летнее трансферное окно.

«Не хочу, чтобы Хвича оставался в «Наполи». За последний год он поработал с четырьмя разными тренерами, это меня очень беспокоит. Решение, конечно, за ним, но мне не нравится эта ситуация. Мы с Хвичей еще не обсуждали эту тему, и я не собираюсь это делать до завершения Евро-2024», — приводит Sport Imedi слова Кварацхелии-старшего.

Ранее агент Хвичи Кварацхелии Мамука Джугели заявил, что футболист хочет уйти из «Наполи».

Кварацхелия выступает за неаполитанцев с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 11 голов и сделал 9 результативных передач в 45 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего грузина в 80 миллионов евро. 1 июня издание L'Equipe сообщало, что футболист близок к переходу в «ПСЖ».