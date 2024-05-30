Агент Алексея Миранчука назвал слухами интерес со стороны «Болоньи»

Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, назвал слухами информацию об интересе «Болоньи» к россиянину.

«Я слухи не комментирую. Сейчас миллион слухов появится, ради Бога, прессу не надо читать», — приводит слова Шпинева Metaratings.ru.

В минувшем сезоне 28-летний Миранчук принял участие в 41 матче за «Аталанту» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 12 результативных передач. Вместе с командой полузащитник выиграл Лигу Европы.