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Сегодня, 19:43

«Бавария» включила Кьезу в шорт-лист

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 26-летнего итальянца претендует «Бавария». Мюнхенцы включили форварда в шорт-лист на летнее трансферное окно. При этом «Ювентус» хочет продлить контракт с Кьезой.

В минувшем сезоне Кьеза провел 37 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Федерико Кьеза
ФК Бавария
ФК Ювентус
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