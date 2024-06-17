«Бавария» включила Кьезу в шорт-лист

Форвард «Ювентуса» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в Германии, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По сведениям источника, на 26-летнего итальянца претендует «Бавария». Мюнхенцы включили форварда в шорт-лист на летнее трансферное окно. При этом «Ювентус» хочет продлить контракт с Кьезой.

В минувшем сезоне Кьеза провел 37 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.