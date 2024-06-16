Барелла обошел Тотти в списке лучших бомбардиров сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Николо Барелла забил 10-й гол в составе национальной команды. Он отличился в матче 1-го тура группового турнира Евро-2024 против Албании (2:1).

27-летний футболист обошел Франческо Тотти по количеству голов за сборную Италии. У Тотти 9 забитых мячей в 58 матчах, у Бареллы — 10 в 54 играх.

Барелла делит 33-е место в списке лучших бомбардиров в истории команды с четырьмя другими игроками. Рекордсменом сборной Италии является Луиджи Рива (35 голов).