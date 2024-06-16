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Президент «Интера» Маротта — о будущем Мартинеса: «У нас нет игроков, желающих сейчас уйти»

Алина Савинова
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Президент «Интера» Беппе Маротта ответил на вопрос о том, как обстоит ситуация с продлением контракта с Лаутаро Мартинесом.

Ранее сообщалось, что миланский клуб договорился о продлении соглашения с 26-летним аргентинцем. По информации СМИ, новый контракт футболиста будет рассчитан до июня 2029 года.

«Мы внимательны ко всему. Главное, чтобы у каждого игрока было сильное чувство причастности к клубу, чтобы он хотел продолжать свой опыт с нами. У нас спокойная ситуация, у нас нет игроков, желающих сейчас уйти», — цитирует Маротту TMW Radio.

Мартинес выступает за «Интер» с июля 2018 года. Всего за миланскую команду он провел 282 матча во всех турнирах, забил 129 голов и отдал 43 результативные передачи. Его контракт действует до лета 2026-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
Лаутаро Мартинес
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 38 29 7 2 89-22 94
2
 Милан 38 22 9 7 76-49 75
3
 Ювентус 38 19 14 5 54-31 71
4
 Аталанта 38 21 6 11 72-42 69
5
 Болонья 38 18 14 6 54-32 68
6
 Рома 38 18 9 11 65-46 63
7
 Лацио 38 18 7 13 49-39 61
8
 Фиорентина 38 17 9 12 61-46 60
9
 Торино 38 13 14 11 36-36 53
10
 Наполи 38 13 14 11 55-48 53
11
 Дженоа 38 12 13 13 45-45 49
12
 Монца 38 11 12 15 39-51 45
13
 Верона 38 9 11 18 38-51 38
14
 Лечче 38 8 14 16 32-54 38
15
 Удинезе 38 6 19 13 37-53 37
16
 Кальяри 38 8 12 18 42-68 36
17
 Эмполи 38 9 9 20 29-54 36
18
 Фрозиноне 38 8 11 19 44-69 35
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 Сассуоло 38 7 9 22 43-75 30
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 Салернитана 38 2 11 25 32-81 17
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Кальяри – Фиорентина
 2 : 3
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Дженоа – Болонья
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Ювентус – Монца
 2 : 0
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Милан – Салернитана
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26.05 19:00
Аталанта – Торино
 3 : 0
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Наполи – Лечче
 0 : 0
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