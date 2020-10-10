Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

Агент Бога рассказал о его сорвавшемся переходе в «Наполи»

09:48
Теги:

Агент и брат нападающего «Сассуоло» Жереми Бога, Даниэль Бога рассказал о несостоявшемся переходе игрока в «Наполи» в минувшее трансферное окно.

— Прошло несколько недель с момента, как я говорил со спортивным директором «Наполи», — приводит Sky Italia слова Даниэля Бога. — Неаполитанцы сделали «Сассуоло» несколько предложений, но клуб отклонил их, потому что хотел получить больше денег. «Наполи» старался купить игрока, а «Сассуоло» не хотел его продавать. Не факт, что в будущем будет по-другому.

В сезоне-2019/20 Бога провел за «Сассуоло» 35 матчей, на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего ивуарийца в 25 миллионов евро.

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир