Агент Бога рассказал о его сорвавшемся переходе в «Наполи»
Агент и брат нападающего «Сассуоло» Жереми Бога, Даниэль Бога рассказал о несостоявшемся переходе игрока в «Наполи» в минувшее трансферное окно.
— Прошло несколько недель с момента, как я говорил со спортивным директором «Наполи», — приводит Sky Italia слова Даниэля Бога. — Неаполитанцы сделали «Сассуоло» несколько предложений, но клуб отклонил их, потому что хотел получить больше денег. «Наполи» старался купить игрока, а «Сассуоло» не хотел его продавать. Не факт, что в будущем будет по-другому.
В сезоне-2019/20 Бога провел за «Сассуоло» 35 матчей, на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего ивуарийца в 25 миллионов евро.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.