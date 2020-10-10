Агент Бога рассказал о его сорвавшемся переходе в «Наполи»

Агент и брат нападающего «Сассуоло» Жереми Бога, Даниэль Бога рассказал о несостоявшемся переходе игрока в «Наполи» в минувшее трансферное окно.

— Прошло несколько недель с момента, как я говорил со спортивным директором «Наполи», — приводит Sky Italia слова Даниэля Бога. — Неаполитанцы сделали «Сассуоло» несколько предложений, но клуб отклонил их, потому что хотел получить больше денег. «Наполи» старался купить игрока, а «Сассуоло» не хотел его продавать. Не факт, что в будущем будет по-другому.

В сезоне-2019/20 Бога провел за «Сассуоло» 35 матчей, на его счету 11 голов и 4 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 23-летнего ивуарийца в 25 миллионов евро.