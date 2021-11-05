19-летний игрок «Ювентуса» Ихаттарен не будет завершать карьеру
Полузащитник «Ювентуса» Мохаммед Ихаттарен не намерен завершать карьеру в возрасте 19 лет, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Молодой голландский футболист покинул расположение «Сампдории», за которую выступал на правах аренды, и не вернулся в клуб в указанные сроки.
Причиной этому стали депрессивные расстройства игрока из-за смерти отца. Также голландец набрал лишний вес и обсуждал со своим агентом варианты развития событий.
Ихаттарен согласился пройти курсы реабилитации у психологов и в скором времени вернуться на футбольное поле. Правда, пока он не хочет возвращаться в Италию — он приедет не раньше января следующего года.
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