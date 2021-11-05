Пирло в ближайшее время может стать главным тренером «Дженоа»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может продолжить свою карьеру в одном из клубов серии А. Он близок к заключению соглашения с «Дженоа», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Пирло является главным кандидатом на пост тренера в «Дженоа». Сейчас его занимает Давиде Баллардини, но его в ближайшее время планируют уволить.

«Дженоа» набрал лишь восемь очков в 11 матчах cерии А.