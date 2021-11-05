Пирло в ближайшее время может стать главным тренером «Дженоа»
Бывший главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло может продолжить свою карьеру в одном из клубов серии А. Он близок к заключению соглашения с «Дженоа», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Пирло является главным кандидатом на пост тренера в «Дженоа». Сейчас его занимает Давиде Баллардини, но его в ближайшее время планируют уволить.
«Дженоа» набрал лишь восемь очков в 11 матчах cерии А.
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