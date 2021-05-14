В «Лейпциге» отреагировали на слухи о переходе защитника Конате в «Ливерпуль»
17:58
Исполнительный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф отреагировал на слухи о переходе защитника Ибраима Конате в «Ливерпуль».
«Посмотрим, что произойдет. Я говорил с Ибраима на этой неделе. Решение пока не принято. В его контракте есть пункт о выкупе, поэтому еще ничего не решено. Мы хотим сохранить этого футболиста в команде», — приводит Goal слова Минцлаффа.
В сезоне-2020/21 Конате провел 20 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 35 миллионов евро. 24 апреля сообщалось, что «Ливерпуль» согласовал с игроком пятилетний контракт.
Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/konate-exit-clause-confirmed-amid-liverpool-links-as-rb/1rzdn90auowv314zj1xsu45se1
Читайте также
Лещенко — за «Спартак», Медведев — за «Ахмат». И оба не верят в победу «Динамо». Прогнозы на 30-й тур РПЛ
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю