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В «Лейпциге» отреагировали на слухи о переходе защитника Конате в «Ливерпуль»

17:58
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Исполнительный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф отреагировал на слухи о переходе защитника Ибраима Конате в «Ливерпуль».

«Посмотрим, что произойдет. Я говорил с Ибраима на этой неделе. Решение пока не принято. В его контракте есть пункт о выкупе, поэтому еще ничего не решено. Мы хотим сохранить этого футболиста в команде», — приводит Goal слова Минцлаффа.

В сезоне-2020/21 Конате провел 20 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего француза в 35 миллионов евро. 24 апреля сообщалось, что «Ливерпуль» согласовал с игроком пятилетний контракт.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/konate-exit-clause-confirmed-amid-liverpool-links-as-rb/1rzdn90auowv314zj1xsu45se1

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