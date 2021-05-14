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Гендиректор «Боруссии» Ватцке рассказал о будущем Холанна

23:16
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Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался по поводу будущего нападающего Эрлина Холанна.

«Я ясно дал понять, что Холанн останется в «Боруссии». Объяснил «Реалу» и «Барселоне», что мы не собираемся продавать его. Иначе им придется отдать приличные суммы. Ранее нам не верили, что Санчо останется в команде. И так каждое трансферное окно. Сейчас я абсолютно спокоен по поводу будущего лидеров», — цитирует Ватцке Sport.es.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 110 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний норвежец провел 26 матчей в чемпионате Германии, забил 25 мячей и отдал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.sport.es/es/noticias/bundesliga/watzke-ceo-borussia-dortmund-totalmente-11724607

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