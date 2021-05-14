Гендиректор «Боруссии» Ватцке рассказал о будущем Холанна

Генеральный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке высказался по поводу будущего нападающего Эрлина Холанна.

«Я ясно дал понять, что Холанн останется в «Боруссии». Объяснил «Реалу» и «Барселоне», что мы не собираемся продавать его. Иначе им придется отдать приличные суммы. Ранее нам не верили, что Санчо останется в команде. И так каждое трансферное окно. Сейчас я абсолютно спокоен по поводу будущего лидеров», — цитирует Ватцке Sport.es.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 110 миллионов евро. В текущем сезоне 20-летний норвежец провел 26 матчей в чемпионате Германии, забил 25 мячей и отдал 5 результативных передач.