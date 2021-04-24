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«Ливерпуль» согласовал трансфер защитника «Лейпцига» Конате

06:58
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«Ливерпуль» согласовал трансфер защитника «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, мерсисайдцы выплатят отступные за 21-летнего француза в размере 35 миллионов евро. Сообщается, что с футболистом будет заключен контракт на 5 лет.

В сезоне-2020/21 Конате провел 18 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.

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