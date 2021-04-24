«Ливерпуль» согласовал трансфер защитника «Лейпцига» Конате
«Ливерпуль» согласовал трансфер защитника «Лейпцига» Ибраима Конате, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, мерсисайдцы выплатят отступные за 21-летнего француза в размере 35 миллионов евро. Сообщается, что с футболистом будет заключен контракт на 5 лет.
Ibrahima Konat? to Liverpool, here we go soon! The deal is set to be completed, personal terms agreed on a five-years contract.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2021
Liverpool will pay the release clause to RB Leipzig in the next days [around € 35m] in order to finalize the signing of Konat?. ? #LFC https://t.co/N4OWqqXiGu
В сезоне-2020/21 Конате провел 18 матчей за «Лейпциг», на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю