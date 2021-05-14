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Бирхофф надеется, что о назначении Флика в сборной Германии объявят до Евро

06:50
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Генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф хочет, чтобы о назначении Ханси Флика было объявлено до чемпионата Европы. Турнир стартует 11 июня.

«Моя мечта — дать понять все перед чемпионатом Европы, чтобы не нужно обсуждать эту тему на чемпионате Европы. Конечно, он должен подумать один или два раза, нужно дать ему время. Мы все хотели бы, чтобы он был тренером нацильной команды», — цитирует Kicker Бирхоффа.

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