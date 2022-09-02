В «Лейпциге» назвали слухами информацию об интересе к Захаряну

В пресс-службе «Лейпцига» ответили на вопрос «СЭ» об интересе к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну.

«Интерес к Захаряну? Как и всегда, мы не комментируем трансферное слухи, которые появляются в СМИ», — сказали «СЭ» в пресс-службе «Лейпцига».

Сегодня, 2 сентября, сообщалось, что «Лейпциг», «Аякс» и «Порту» интересуется Захаряном.

1 сентября бело-голубые объявили, что 19-летний россиянин не перейдет в «Челси» в летнее трансферное окно. Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым до закрытия трансферного окна в Англии.

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.