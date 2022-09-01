«ПСЖ» отдал Диалло в аренду в «Лейпциг»

Защитник «ПСЖ» Абду Диалло перешел в «Лейпциг» на правах аренды, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

По данным портала Transfermarkt, сумма сделки составила 1,5 миллиона евро. Соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23.

26-летний сенегалец выступал за французский клуб с 2019 года. За это время он сыграл за команду 75 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.

Действующий контракт Диалло с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года.