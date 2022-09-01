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Сегодня, 15:19

Захарян не перейдет в «Челси» нынешним летом

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», вариант с переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» нынешним летом полностью исключен.

Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым, и до закрытия трансферного окна в ночь с 1 на 2 сентября уже это не сделает. Стороны прилагали усилия для совершения сделки, однако в нынешних условиях задача оказалась слишком сложной, чтобы решить ее за неделю.

При этом «Динамо» и «Челси» прорабатывают различные варианты взаимодействия, чтобы переход состоялся в следующее трансферное окно.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Арсен Захарян
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 Ман. Сити 5 4 1 0 19-5 13
3
 Тоттенхэм 5 3 2 0 10-4 11
4
 Брайтон 5 3 1 1 6-3 10
5
 Ливерпуль 5 2 2 1 15-6 8
6
 Фулхэм 5 2 2 1 8-7 8
7
 Лидс 5 2 2 1 8-5 8
8
 Саутгемптон 5 2 1 2 7-9 7
9
 Челси 5 2 1 2 6-8 7
10
 Брентфорд 5 1 3 1 10-7 6
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 Ньюкасл 5 1 3 1 7-6 6
12
 МЮ 4 2 0 2 4-7 6
13
 Кр. Пэлас 5 1 2 2 7-9 5
14
 Нот. Форест 5 1 1 3 2-11 4
15
 Борнмут 5 1 1 3 2-16 4
16
 Вест Хэм 5 1 1 3 2-6 4
17
 Астон Вилла 5 1 0 4 4-9 3
18
 Вулверхэмптон 5 0 3 2 2-4 3
19
 Эвертон 5 0 3 2 4-6 3
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Фулхэм – Брайтон
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Кр. Пэлас – Брентфорд
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30.08 21:45
Саутгемптон – Челси
 2 : 1
30.08 22:00
Лидс – Эвертон
 1 : 1
31.08 21:30
Арсенал – Астон Вилла
 2 : 1
31.08 21:30
Борнмут – Вулверхэмптон
 0 : 0
31.08 21:30
Ман. Сити – Нот. Форест
 6 : 0
31.08 21:45
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
31.08 22:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 2 : 1
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Лестер – МЮ
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