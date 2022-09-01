Захарян не перейдет в «Челси» нынешним летом

Как стало известно «СЭ», вариант с переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» нынешним летом полностью исключен.

Лондонский клуб не нашел возможности совершить перевод 15 миллионов евро (опция выкупа) бело-голубым, и до закрытия трансферного окна в ночь с 1 на 2 сентября уже это не сделает. Стороны прилагали усилия для совершения сделки, однако в нынешних условиях задача оказалась слишком сложной, чтобы решить ее за неделю.

При этом «Динамо» и «Челси» прорабатывают различные варианты взаимодействия, чтобы переход состоялся в следующее трансферное окно.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.