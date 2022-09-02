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Сегодня, 13:21

«Лейпциг», «Аякс» и «Порту» интересуется Арсеном Захаряном

Виктория Кравченко
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«Динамо» и «Челси» договорились о переходе Арсена Захаряна, несмотря на сделанное 1 сентября заявление бело-голубых, сообщает Telegram-канал «Панк инсайд».

По данным источника, футболист не сможет перейти в лондонский клуб этим летом, однако трансфер будет оформлен в ближейшее время. Таким образом, Захарян останется в «Динамо» на правах аренды до того, как на счет московского клуба поступят деньги от «Челси».

Также отмечается, что в российском игроке заинтересованы «Лейпциг», «Аякс» и «Порту», утверждает Telegram-канал «Мутко против».

В нынешнем сезоне Захарян забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 7 матчах за бело-голубых. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Арсен Захарян
ФК Лейпциг
ФК Порту
ФК Челси
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 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
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 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
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 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
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 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
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 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
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 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
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 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
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 Факел 7 0 4 3 9-16 4
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 - : -
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 7
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Спартак

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Хесус Мануэль Медина

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