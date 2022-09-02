«Лейпциг», «Аякс» и «Порту» интересуется Арсеном Захаряном

«Динамо» и «Челси» договорились о переходе Арсена Захаряна, несмотря на сделанное 1 сентября заявление бело-голубых, сообщает Telegram-канал «Панк инсайд».

По данным источника, футболист не сможет перейти в лондонский клуб этим летом, однако трансфер будет оформлен в ближейшее время. Таким образом, Захарян останется в «Динамо» на правах аренды до того, как на счет московского клуба поступят деньги от «Челси».

Также отмечается, что в российском игроке заинтересованы «Лейпциг», «Аякс» и «Порту», утверждает Telegram-канал «Мутко против».