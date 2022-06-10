«Бавария» готова продать Шупо-Мотинга

Нападающий «Баварии» Эрик-Максим Шупо-Мотинг может покинуть мюнхенский клуб, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

По информации источника, 33-летний игрок камерунец получил предложение из Катара.

Отмечается, что «Бавария» готова продать нападающего, если предложение будет для них выгодным.

В прошедшем сезоне Шупо-Мотинг забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач в 25 матчах за мюнхенцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.