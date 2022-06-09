В «Байере» заявили, что не будут продавать Диаби этим летом

Леверкузенский «Байер» не отпустит нападающего Муссу Диаби в другой клуб этим летом.

Как сообщат Goal, директор клуба Симон Рольфес заявил, что немецкая команда не продаст 22-летнего игрока, к которому есть повышенный интерес в преддверии следующего сезона.

Ранее информировалось, что «Ньюкасл» хочет подписать Диаби.

Контракт игрока с «Байером» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt.com оценивает нападающего в 60 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 Диаби сыграл в 42 матчах во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 14 голевых передач.