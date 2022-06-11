Полузащитник «Аякса» Гравенберх прилетел в Мюнхен для завершения перехода в «Баварию»

Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх прилетел в Мюнхен для завершения перехода в «Баварию», сообщает Bild.

20-летний нидерландец приземлился в мюнхенском аэропорту и отправился в офис клуба, чтобы подписать контракт.

«Бавария» — большой клуб. Думаю, с такой командой нужно выигрывать серьезные трофеи, этого я и жду. Рад, что сейчас нахожусь в Мюнхене», — приводит Bild слова Гравенберха.

По данным немецкого издания, трансфер футболиста обойдется «Баварии» в 18 миллионов евро, сделка предусматривает возможные бонусные выплаты в размере 5,5 миллионов евро. Также «Аякс» сохранил 7,5 процента прав на полузащитника.