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Полузащитник «Аякса» Гравенберх прилетел в Мюнхен для завершения перехода в «Баварию»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх прилетел в Мюнхен для завершения перехода в «Баварию», сообщает Bild.

20-летний нидерландец приземлился в мюнхенском аэропорту и отправился в офис клуба, чтобы подписать контракт.

«Бавария» — большой клуб. Думаю, с такой командой нужно выигрывать серьезные трофеи, этого я и жду. Рад, что сейчас нахожусь в Мюнхене», — приводит Bild слова Гравенберха.

По данным немецкого издания, трансфер футболиста обойдется «Баварии» в 18 миллионов евро, сделка предусматривает возможные бонусные выплаты в размере 5,5 миллионов евро. Также «Аякс» сохранил 7,5 процента прав на полузащитника.

Источник: https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/bayern-muenchen-ryan-gravenberch-will-mit-bayern-grosse-titel-holen-80368630.bild.html
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 РБ Лейпциг 34 17 7 10 72-37 58
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14.05 16:30
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Боруссия М – Хоффенхайм
 5 : 1
14.05 16:30
Вольфсбург – Бавария
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 2 : 2
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14.05 16:30
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