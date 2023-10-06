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Сегодня, 12:50

Нагельсманн вызвал в сборную Германии 26 футболистов на октябрьский сбор

Алина Савинова
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Стал известен состав сборной Германии на ближайший учебно-тренировочный сбор. Новый главный тренер немецкой команды Юлиан Нагельсманн вызвал 26 футболистов.

В октябре сборная Германии проведет две товарищеские встречи — 14-го числа сыграет против команды США, а 18-го — против Мексики.

Список игроков сборной Германии:

Вратари: Бауманн, Лено, тер Штеген, Трапп;

Защитники: Госенс, Хуммельс, Раум, Рюдигер, Зюле, Та, Тшау;

Полузащитники: Андрих, Брандт, Фюрих, Горецка, Гросс, Гюндоган, Хофманн, Киммих, Мусиала, Сане, Вирц;

Нападающие: Бехренс, Фюллькруг, Хаверц, Мюллер.

36-летний Нагельсманн возглавил немецкую команду в сентябре 2023 года после отставки Ханс-Дитера Флика. Сообщалось, что его ассистентами в сборной будут Сандро Вагнер и Бенджамин Глюк.

Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
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Неделя

Нагельсманн вызовет Хуммельса в сборную Германии впервые после чемпионата Европы-2020
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
4
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
5
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 16-6 13
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Фрайбург 6 3 1 2 7-10 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Вердер 6 2 0 4 10-14 6
13
 Боруссия М 6 1 2 3 11-14 5
14
 Аугсбург 6 1 2 3 9-15 5
15
 Дармштадт 6 1 1 4 10-18 4
16
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
17
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
18
 Майнц 6 0 1 5 4-17 1
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.10 21:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
7.10 16:30
Аугсбург – Дармштадт
 - : -
7.10 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 - : -
7.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
7.10 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
7.10 19:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
8.10 16:30
Байер – Кельн
 - : -
8.10 18:30
Бавария – Фрайбург
 - : -
8.10 20:30
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
 - : -
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ЖК
Г
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 8
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 7
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 5 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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