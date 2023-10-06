«Бавария» не будет подписывать контракт с Боатенгом

Защитник Джером Боатенг не сможет перейти в «Баварию», сообщает Bild.

По сведениям источника, нерассмотренное уголовное дело за нападение на бывшую жену стало решающим фактором для отказа от подписания контракта с игроком.

По словам его бывшей гражданской супруги и матери его двоих детей Шерин Зенлер, в 2018 году во время отпуска он избил и укусил ее. Боатенг был оштрафован на 1,8 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что по делу Боатенга состоится новое судебное разбирательство.

Боатенг играл за немецкий клуб с 2011 по 2021 год. Всего он провел за «Баварию» 363 матча, забил 10 мячей и отдал 25 результативных передач.

35-летний немец является свободным агентом, последним клубом для него был «Лион».