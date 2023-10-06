Нагельсман вызовет Хуммельса в сборную Германии впервые после чемпионата Европы-2020
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман вызовет защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса в национальную команду на октябрьские матчи, сообщают немецкие СМИ.
В октябре сборная Германии проведет две товарищеские встречи — 14-го числа сыграет против команды США, а 18-го — против Мексики.
36-летний Нагельсман возглавил немецкую команду в сентябре 2023 года после отставки Ханс-Дитера Флика. Сообщалось, что его ассистентами в сборной будут Сандро Вагнер и Бенджамин Глюк.
Хуммельс выступает за «Боруссию» с 2019 года. Ранее он игралза мюнхенскую «Баварию». 34-летний футболист является пятикратным чемпионом Германии, а также чемпионом мира 2014 года. В последний раз он привлекался в сборную своей страны на Евро-2020.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|6
|5
|1
|0
|20-6
|16
|
2
|Штутгарт
|6
|5
|0
|1
|19-7
|15
|
3
|Бавария
|6
|4
|2
|0
|20-6
|14
|
4
|Боруссия Д
|6
|4
|2
|0
|12-6
|14
|
5
|РБ Лейпциг
|6
|4
|1
|1
|16-6
|13
|
6
|Хоффенхайм
|6
|4
|0
|2
|13-9
|12
|
7
|Вольфсбург
|6
|4
|0
|2
|9-6
|12
|
8
|Фрайбург
|6
|3
|1
|2
|7-10
|10
|
9
|Айнтрахт Ф
|6
|1
|4
|1
|4-5
|7
|
10
|Хайденхайм
|6
|2
|1
|3
|10-13
|7
|
11
|Унион Б
|6
|2
|0
|4
|9-10
|6
|
12
|Вердер
|6
|2
|0
|4
|10-14
|6
|
13
|Боруссия М
|6
|1
|2
|3
|11-14
|5
|
14
|Аугсбург
|6
|1
|2
|3
|9-15
|5
|
15
|Дармштадт
|6
|1
|1
|4
|10-18
|4
|
16
|Бохум
|6
|0
|3
|3
|5-19
|3
|
17
|Кельн
|6
|0
|1
|5
|4-11
|1
|
18
|Майнц
|6
|0
|1
|5
|4-17
|1
|6.10
|21:30
|
Боруссия М – Майнц
|- : -
|7.10
|16:30
|
Аугсбург – Дармштадт
|- : -
|7.10
|16:30
|
Боруссия Д – Унион Б
|- : -
|7.10
|16:30
|
РБ Лейпциг – Бохум
|- : -
|7.10
|16:30
|
Штутгарт – Вольфсбург
|- : -
|7.10
|19:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|8.10
|16:30
|
Байер – Кельн
|- : -
|8.10
|18:30
|
Бавария – Фрайбург
|- : -
|8.10
|20:30
|
Айнтрахт Ф – Хайденхайм
|- : -
|Г
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|10
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|8
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|7
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|4
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|4
|
|
Крис Фюрих
Штутгарт
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|3
|1
|1
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|5
|1
|1
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|3
|1
|0