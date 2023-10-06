Нагельсман вызовет Хуммельса в сборную Германии впервые после чемпионата Европы-2020

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман вызовет защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса в национальную команду на октябрьские матчи, сообщают немецкие СМИ.

В октябре сборная Германии проведет две товарищеские встречи — 14-го числа сыграет против команды США, а 18-го — против Мексики.

36-летний Нагельсман возглавил немецкую команду в сентябре 2023 года после отставки Ханс-Дитера Флика. Сообщалось, что его ассистентами в сборной будут Сандро Вагнер и Бенджамин Глюк.

Хуммельс выступает за «Боруссию» с 2019 года. Ранее он игралза мюнхенскую «Баварию». 34-летний футболист является пятикратным чемпионом Германии, а также чемпионом мира 2014 года. В последний раз он привлекался в сборную своей страны на Евро-2020.