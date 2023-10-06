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Сегодня, 11:31

Нагельсман вызовет Хуммельса в сборную Германии впервые после чемпионата Европы-2020

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман вызовет защитника дортмундской «Боруссии» Матса Хуммельса в национальную команду на октябрьские матчи, сообщают немецкие СМИ.

В октябре сборная Германии проведет две товарищеские встречи — 14-го числа сыграет против команды США, а 18-го — против Мексики.

36-летний Нагельсман возглавил немецкую команду в сентябре 2023 года после отставки Ханс-Дитера Флика. Сообщалось, что его ассистентами в сборной будут Сандро Вагнер и Бенджамин Глюк.

Хуммельс выступает за «Боруссию» с 2019 года. Ранее он игралза мюнхенскую «Баварию». 34-летний футболист является пятикратным чемпионом Германии, а также чемпионом мира 2014 года. В последний раз он привлекался в сборную своей страны на Евро-2020.

Источник: https://onefootball.com/en/news/nagelsmanns-first-squad-ends-hummels-28-month-germany-exile-38342366
Матс Хуммельс
Футбол
Сборная Германии по футболу
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 6 5 1 0 20-6 16
2
 Штутгарт 6 5 0 1 19-7 15
3
 Бавария 6 4 2 0 20-6 14
4
 Боруссия Д 6 4 2 0 12-6 14
5
 РБ Лейпциг 6 4 1 1 16-6 13
6
 Хоффенхайм 6 4 0 2 13-9 12
7
 Вольфсбург 6 4 0 2 9-6 12
8
 Фрайбург 6 3 1 2 7-10 10
9
 Айнтрахт Ф 6 1 4 1 4-5 7
10
 Хайденхайм 6 2 1 3 10-13 7
11
 Унион Б 6 2 0 4 9-10 6
12
 Вердер 6 2 0 4 10-14 6
13
 Боруссия М 6 1 2 3 11-14 5
14
 Аугсбург 6 1 2 3 9-15 5
15
 Дармштадт 6 1 1 4 10-18 4
16
 Бохум 6 0 3 3 5-19 3
17
 Кельн 6 0 1 5 4-11 1
18
 Майнц 6 0 1 5 4-17 1
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6.10 21:30
Боруссия М – Майнц
 - : -
7.10 16:30
Аугсбург – Дармштадт
 - : -
7.10 16:30
Боруссия Д – Унион Б
 - : -
7.10 16:30
РБ Лейпциг – Бохум
 - : -
7.10 16:30
Штутгарт – Вольфсбург
 - : -
7.10 19:30
Вердер – Хоффенхайм
 - : -
8.10 16:30
Байер – Кельн
 - : -
8.10 18:30
Бавария – Фрайбург
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Йонас Винн

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Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 4
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

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Крис Фюрих

Крис Фюрих

Штутгарт

 4
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

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Матей Маглица

Матей Маглица

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Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

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