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Матч «Бавария» — «Унион» отменен из-за сильного снегопада

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Матч «Бавария» — «Унион» отменен из-за сильного снегопада..
Фото ФК «Унион»

Матч 13-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Унионом» отменен из-за сильного снегопада, сообщается на официальном сайте бундеслиги.

Из-за непогоды было приостановлено авиасообщение в Мюнхене. Также пострадало железнодорожное сообщение. Отмечается, что в городе временно остановлена работа метро, автобусов и трамваев.

«Запланированный на сегодня матч был отменен из?за плохих погодных условий в Мюнхене. Из соображений безопасности для всех участников матча было решено не проводить игру», — говорится в заявлении «Униона».

Матч «Бавария» — «Унион» должен был пройти 2 декабря в 17:30 по мск.

Источник: https://www.bundesliga.com/en/bundesliga/news/bayern-munich-union-berlin-live-team-news-stats-harry-kane-sane-25453
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 12 11 1 0 37-10 34
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 12 9 0 3 31-15 27
4
 Боруссия Д 12 7 3 2 25-19 24
5
 РБ Лейпциг 12 7 2 3 29-12 23
6
 Хоффенхайм 12 6 2 4 24-21 20
7
 Айнтрахт Ф 12 4 6 2 18-13 18
8
 Вольфсбург 12 5 1 6 17-21 16
9
 Фрайбург 12 4 3 5 15-23 15
10
 Аугсбург 12 3 5 4 21-24 14
11
 Боруссия М 12 3 4 5 25-27 13
12
 Вердер 12 3 2 7 18-25 11
13
 Хайденхайм 12 3 2 7 17-26 11
14
 Бохум 12 1 7 4 11-25 10
15
 Кельн 13 2 3 8 10-24 9
16
 Дармштадт 13 2 3 8 15-34 9
17
 Майнц 12 1 5 6 12-25 8
18
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.12 22:30
Дармштадт – Кельн
 0 : 1
2.12 17:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
2.12 17:30
Бавария – Унион Б
 - : -
2.12 17:30
Бохум – Вольфсбург
 - : -
2.12 17:30
РБ Лейпциг – Хайденхайм
 - : -
2.12 20:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
3.12 17:30
Майнц – Фрайбург
 - : -
3.12 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
3.12 21:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 9
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 10 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 11 1 3
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Куадио Коне

Боруссия М

 5 1 2
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