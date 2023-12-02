«Лейпциг» обыграл «Хайденхайм» в бундеслиге

«Лейпциг» дома обыграл «Хайденхайм» в матче 13-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Лои Опенда (29-я минута) и Юссуфа Поульсена (44-я). Единственный мяч гостей на 45+2-й минуте забил Бенедикт Гимбер.

«Лейпциг» (26 очков) поднялся на четвертое место в бундеслиге. «Хайденхайм» (11) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

В параллельном матче гладбахская «Боруссия» на своем поле обыграла «Хоффенхайм» — 2:1. Голами за хозяев отличились Алассан Плеа и Натан Н`Гуму. За «Хоффенхайм» забил Вут Вегхорст.

«Бохум» на своем поле одержал победу над «Вольфсбургом» (3:1) благодаря голам Патрика Остераге, Фернандеса Бернарду и Кристофера Антвей-Аджея. За «волков» голом отметился Маттиас Сванберг.