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«Лейпциг» обыграл «Хайденхайм» в бундеслиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лейпциг» — «Хайденхайм».
Фото AFP

«Лейпциг» дома обыграл «Хайденхайм» в матче 13-го тура немецкой бундеслиги — 2:1.

Победу хозяевам принесли голы Лои Опенда (29-я минута) и Юссуфа Поульсена (44-я). Единственный мяч гостей на 45+2-й минуте забил Бенедикт Гимбер.

«Лейпциг» (26 очков) поднялся на четвертое место в бундеслиге. «Хайденхайм» (11) идет на 14-й строчке в турнирной таблице.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
02 дек, 17:30. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
2:1
Хайденхайм

В параллельном матче гладбахская «Боруссия» на своем поле обыграла «Хоффенхайм» — 2:1. Голами за хозяев отличились Алассан Плеа и Натан Н`Гуму. За «Хоффенхайм» забил Вут Вегхорст.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
02 дек, 17:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
2:1
Хоффенхайм

«Бохум» на своем поле одержал победу над «Вольфсбургом» (3:1) благодаря голам Патрика Остераге, Фернандеса Бернарду и Кристофера Антвей-Аджея. За «волков» голом отметился Маттиас Сванберг.

Германия. Бундеслига 1. 13-й тур
02 дек, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
3:1
Вольфсбург

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вольфсбург
ФК Лейпциг
ФК Хоффенхайм
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 12 11 1 0 37-10 34
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 12 9 0 3 31-15 27
4
 РБ Лейпциг 13 8 2 3 31-13 26
5
 Боруссия Д 12 7 3 2 25-19 24
6
 Хоффенхайм 13 6 2 5 25-23 20
7
 Айнтрахт Ф 12 4 6 2 18-13 18
8
 Боруссия М 13 4 4 5 27-28 16
9
 Вольфсбург 13 5 1 7 18-24 16
10
 Фрайбург 12 4 3 5 15-23 15
11
 Аугсбург 12 3 5 4 21-24 14
12
 Бохум 13 2 7 4 14-26 13
13
 Вердер 12 3 2 7 18-25 11
14
 Хайденхайм 13 3 2 8 18-28 11
15
 Кельн 13 2 3 8 10-24 9
16
 Дармштадт 13 2 3 8 15-34 9
17
 Майнц 12 1 5 6 12-25 8
18
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
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1.12 22:30
Дармштадт – Кельн
 0 : 1
2.12 17:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 2 : 1
2.12 17:30
Бохум – Вольфсбург
 3 : 1
2.12 17:30
РБ Лейпциг – Хайденхайм
 2 : 1
2.12 20:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
3.12 17:30
Майнц – Фрайбург
 - : -
3.12 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
3.12 21:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
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Бавария – Унион Б
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Серу Гирасси

Серу Гирасси

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 15
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 10
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 10 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 11 1 3
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Куадио Коне

Боруссия М

 6 1 2
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