Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 10:03

«Бавария» рассматривает вратаря «Милана» Меньяна в качестве замены Нойеру

В «Баварии» нашли замену Нойеру
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Майк Меньян.
Фото Reuters

Руководство «Баварии» рассматривает потенциальных преемников голкипера команды Мануэля Нойера на 2025 год.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы довольны, что продлили контракт с 37-летним Нойером, но изучают варианты на случай завершения им карьеры через 2 года.

Информируется, что в списке кандидатов присутствует вратарь «Милана» Майк Меньян. «Бавария» внимательно следит за его игрой.

Sky Sport сообщает, что мюнхенцам также интересны голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель и вратарь «Штутгарта» Александр Нюбель.

Меньян в текущем сезоне сыграл за «Милан» 15 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 6 встреч провел на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 годаю Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Источник: Флориан Плеттенберг
Мануэль Нойер
ФК Бавария
ФК Милан
1
Читайте также
Крамник обвинил американского гроссмейстера Накамуру в читерстве
BWF приостановила членство Национальной федерации бадминтона России
Пленный ВСУ заявил о малопригодности немецких БМП Marder на фронте
Голикова анонсировала введение в РФ обязательного диспансерного наблюдения
Пожар на рынке «Садовод» в Москве. Главное
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кейн: «Лучшие защитники, против которых я играл — это Терри и Кьеллини»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 12 11 1 0 37-10 34
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 12 9 0 3 31-15 27
4
 Боруссия Д 12 7 3 2 25-19 24
5
 РБ Лейпциг 12 7 2 3 29-12 23
6
 Хоффенхайм 12 6 2 4 24-21 20
7
 Айнтрахт Ф 12 4 6 2 18-13 18
8
 Вольфсбург 12 5 1 6 17-21 16
9
 Фрайбург 12 4 3 5 15-23 15
10
 Аугсбург 12 3 5 4 21-24 14
11
 Боруссия М 12 3 4 5 25-27 13
12
 Вердер 12 3 2 7 18-25 11
13
 Хайденхайм 12 3 2 7 17-26 11
14
 Бохум 12 1 7 4 11-25 10
15
 Кельн 13 2 3 8 10-24 9
16
 Дармштадт 13 2 3 8 15-34 9
17
 Майнц 12 1 5 6 12-25 8
18
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.12 22:30
Дармштадт – Кельн
 0 : 1
2.12 17:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
2.12 17:30
Бавария – Унион Б
 - : -
2.12 17:30
Бохум – Вольфсбург
 - : -
2.12 17:30
РБ Лейпциг – Хайденхайм
 - : -
2.12 20:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
3.12 17:30
Майнц – Фрайбург
 - : -
3.12 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
3.12 21:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 18
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 15
Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

 9
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 7
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 6
Виктор Бонифас

Виктор Бонифас

Байер

 5
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 10 2 2
Фабиан Холланд

Фабиан Холланд

Дармштадт

 11 1 3
Куадио Коне

Куадио Коне

Боруссия М

 5 1 2
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости