«Бавария» рассматривает вратаря «Милана» Меньяна в качестве замены Нойеру

Руководство «Баварии» рассматривает потенциальных преемников голкипера команды Мануэля Нойера на 2025 год.

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, мюнхенцы довольны, что продлили контракт с 37-летним Нойером, но изучают варианты на случай завершения им карьеры через 2 года.

Информируется, что в списке кандидатов присутствует вратарь «Милана» Майк Меньян. «Бавария» внимательно следит за его игрой.

Sky Sport сообщает, что мюнхенцам также интересны голкипер дортмундской «Боруссии» Грегор Кобель и вратарь «Штутгарта» Александр Нюбель.

Меньян в текущем сезоне сыграл за «Милан» 15 матчей во всех турнирах, пропустил 19 мячей и 6 встреч провел на ноль. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 годаю Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.