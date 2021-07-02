Марко Розе возглавил «Боруссию»
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Дортмундская «Боруссия» представила нового главного тренера, которым стал Марко Розе. Ранее специалист работал с менхенгладбахской «Боруссией».
О приходе Розе на пост главного тренера было объявлено еще зимой. 1 июля он официально сменил Эдина Терзича, который стал спортивным директором клуба.
В сезоне-2020/21 дортмундская «Боруссия» заняла 3-е место в чемпионате Германии, набрав 64 очка. Выиграла турнир «Бавария» (78 очков), а вторым стал «Лейпциг» (65 очков).
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